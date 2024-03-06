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Меснику з сокирою з Харківщини світить довічне ув’язнення

Події 12:01   06.03.2024
Оксана Горун
Меснику з сокирою з Харківщини світить довічне ув’язнення

Прокуратура оперативно передала до суду гучну справу – про напад із сокирою, що сталася в одному з магазинів Лозової на Харківщині.

Банальний конфлікт у магазині в Лозовій у січні цього року ледь не завершився вбивством. Один із покупців після сварки та образ на свою адресу вибіг із магазину та повернувся з сокирою. Момент сварки та подальшої бійки зафільмувала камера спостереження в магазині.

“Він напав на свого “кривдника” і став бити його сокирою, зав’язалась бійка. На крики та вимоги продавчинь магазину та інших присутніх припинити чоловік не реагував. Покупці, які знаходились у приміщенні, змогли відібрати у нападника сокиру і вивели його назовні, врятувавши таким чином життя потерпілому, який отримав тілесні ушкодження”, — описала події пресслужба Харківської обласної прокуратури

Обвинувальний акт у цій справі направили до суду. “Месника” звинувачують у замаху на навмисне вбивство. Нині він у СІЗО. Суд проходитиме в Лозовій. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 10-15 років – і аж до довічного.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 12:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура оперативно передала до суду гучну справу – про напад із сокирою, що сталася в одному з магазинів Лозової на Харківщині".