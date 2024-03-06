Мстителю с топором с Харьковщины светит пожизненное заключение
Прокуратура оперативно передала в суд громкое дело — о нападении с топором, которое случилось в одном из магазинов Лозовой в Харьковской области.
Банальный конфликт в магазине в Лозовой в январе этого года едва не завершился убийством. Один из покупателей после ссоры и оскорблений в свой адрес выбежал из магазина и вернулся с топором. Момент «разборки» засняла камера наблюдения в магазине.
«Он напал на своего «обидчика» и стал бить его топором, завязалась потасовка. На крики и требования продавцов магазина и других собравшихся прекратить мужчина не реагировал. Покупатели, которые находились в помещении, смогли отобрать у нападавшего топор и вывели его наружу», — описала события пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Пострадавший выжил. Обвинительный акт по этому делу направили в суд. «Мстителя» обвиняют в покушении на умышленное убийство. Сейчас он в СИЗО. Суд будет проходить в Лозовой. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 10-15 лет — и вплоть до пожизненного.
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 12:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура оперативно передала в суд громкое дело — о нападении с топором, которое случилось в одном из магазинов Лозовой в Харьковской области".