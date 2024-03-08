З Харківської області витіснять “русскій мір” – Держспецзв’язку
Держспецзв’язку заявила, що збудує систему блокування ворожого мовлення на прикордонних територіях.
На 11-му році війни та третьому році повномасштабного вторгнення РФ в Україні знайшли 152 млн грн, щоб побудувати систему блокування трансляції російських теле- та радіоканалів на прикордонних територіях. Гроші виділили із резервного фонду держбюджету, рішення про це Кабмін ухвалив 5 березня.
“Система діятиме у дев’яти областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській. Реалізація проєкту дасть можливість витіснити “русскій мір” з інформаційного простору України“, – заявила пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
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Там зазначили, що подібні дії передбачені рішенням РНБО “Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави”, яке ухвалили ще 18 березня 2022 року.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 11:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держспецзв’язку заявила, що збудує систему блокування ворожого мовлення на прикордонних територіях".