З Харківської області витіснять “русскій мір” – Держспецзв’язку

Держспецзв’язку заявила, що збудує систему блокування ворожого мовлення на прикордонних територіях.

На 11-му році війни та третьому році повномасштабного вторгнення РФ в Україні знайшли 152 млн грн, щоб побудувати систему блокування трансляції російських теле- та радіоканалів на прикордонних територіях. Гроші виділили із резервного фонду держбюджету, рішення про це Кабмін ухвалив 5 березня.

“Система діятиме у дев’яти областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській. Реалізація проєкту дасть можливість витіснити “русскій мір” з інформаційного простору України“, – заявила пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Там зазначили, що подібні дії передбачені рішенням РНБО “Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави”, яке ухвалили ще 18 березня 2022 року.