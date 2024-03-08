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Из Харьковской области вытеснят «русский мир» — Госспецсвязи

Общество 11:10   08.03.2024
Оксана Горун
Из Харьковской области вытеснят «русский мир» — Госспецсвязи

Госспецсвязи заявила, что построит систему блокировки вражеского вещания на приграничных территориях.

На 11-м году войны и третьем году полномасштабного вторжения РФ в Украине нашли 152 млн грн, чтобы построить систему блокирования трансляции российских теле- и радиоканалов на приграничных территориях. Деньги выделили из резервного фонда госбюджета, решение об этом Кабмин принял 5 марта.

«Система будет действовать в девяти областях: Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской. Реализация проекта позволит вытеснить «русский мир» из информационного пространства Украины», — заявила пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

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Там отметили, что подобные действия предусмотрены решением СНБО «О нейтрализации угроз информационной безопасности государства», которое приняли  еще 18 марта 2022 года.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 11:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Госспецсвязи заявила, что построит систему блокировки вражеского вещания на приграничных территориях".