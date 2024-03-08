Из Харьковской области вытеснят «русский мир» — Госспецсвязи

Госспецсвязи заявила, что построит систему блокировки вражеского вещания на приграничных территориях.

На 11-м году войны и третьем году полномасштабного вторжения РФ в Украине нашли 152 млн грн, чтобы построить систему блокирования трансляции российских теле- и радиоканалов на приграничных территориях. Деньги выделили из резервного фонда госбюджета, решение об этом Кабмин принял 5 марта.

«Система будет действовать в девяти областях: Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской. Реализация проекта позволит вытеснить «русский мир» из информационного пространства Украины», — заявила пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Там отметили, что подобные действия предусмотрены решением СНБО «О нейтрализации угроз информационной безопасности государства», которое приняли еще 18 марта 2022 года.