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«Слобожанское FM»: жителей Харьковщины предупреждают о радиостанции врага

Общество 19:27   07.03.2023
Елена Нагорная
«Слобожанское FM»: жителей Харьковщины предупреждают о радиостанции врага

В Харьковской области российские агрессоры могут осуществлять свое вещание на радиоволне 100 МГц под названием «Слобожанское FM».

Об этом предупреждают в пресс-службе Харьковской ОВА.

«Эфиры на волне 100 МГц ведут не украинские журналисты. Враг дезинформирует население Харьковщины, используя частоты FM-диапазона, на которых транслирует фейковые новости», — сообщили в ХОВА.

Жителей региона призвали слушать только проверенную информацию:

— Балаклея — 104,9 МГц;
— Змиев — 90,8 МГц;
— Близнюки, Лозовая — 100,1 МГц;
— Барвенково — 103,4 МГц.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 19:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области российские агрессоры могут осуществлять свое вещание на радиоволне 100 МГц под названием «Слобожанское FM».".