«Слобожанское FM»: жителей Харьковщины предупреждают о радиостанции врага
В Харьковской области российские агрессоры могут осуществлять свое вещание на радиоволне 100 МГц под названием «Слобожанское FM».
Об этом предупреждают в пресс-службе Харьковской ОВА.
«Эфиры на волне 100 МГц ведут не украинские журналисты. Враг дезинформирует население Харьковщины, используя частоты FM-диапазона, на которых транслирует фейковые новости», — сообщили в ХОВА.
Жителей региона призвали слушать только проверенную информацию:
— Балаклея — 104,9 МГц;
— Змиев — 90,8 МГц;
— Близнюки, Лозовая — 100,1 МГц;
— Барвенково — 103,4 МГц.
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 19:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области российские агрессоры могут осуществлять свое вещание на радиоволне 100 МГц под названием «Слобожанское FM».".