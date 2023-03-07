«Слобожанское FM»: жителей Харьковщины предупреждают о радиостанции врага

В Харьковской области российские агрессоры могут осуществлять свое вещание на радиоволне 100 МГц под названием «Слобожанское FM».

Об этом предупреждают в пресс-службе Харьковской ОВА.

«Эфиры на волне 100 МГц ведут не украинские журналисты. Враг дезинформирует население Харьковщины, используя частоты FM-диапазона, на которых транслирует фейковые новости», — сообщили в ХОВА.

Жителей региона призвали слушать только проверенную информацию:

— Балаклея — 104,9 МГц;

— Змиев — 90,8 МГц;

— Близнюки, Лозовая — 100,1 МГц;

— Барвенково — 103,4 МГц.