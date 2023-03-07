“Слобожанське FM”: жителів Харківщини попереджають про радіостанцію ворога
На Харківщині російські агресори можуть здійснювати своє мовлення на радіохвилі 100 МГц під назвою “Слобожанське FM”.
Про це попереджають у пресслужбі Харківської ОВА.
“Ефіри на хвилі 100 МГц ведуть не українські журналісти. Ворог дезінформує населення Харківщини, використовуючи частоти FM-діапазону, на яких транслює фейкові новини”, – повідомили в ХОВА.
Жителів регіону закликали слухати лише перевірену інформацію:
– Балаклія – 104,9 МГц;
– Зміїв – 90,8 МГц;
– Близнюки, Лозова – 100,1 МГц;
– Барвінкове – 103,4 МГц.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 19:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині російські агресори можуть здійснювати своє мовлення на радіохвилі 100 МГц під назвою “Слобожанське FM”.".