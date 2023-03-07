“Слобожанське FM”: жителів Харківщини попереджають про радіостанцію ворога

На Харківщині російські агресори можуть здійснювати своє мовлення на радіохвилі 100 МГц під назвою “Слобожанське FM”.

Про це попереджають у пресслужбі Харківської ОВА.

“Ефіри на хвилі 100 МГц ведуть не українські журналісти. Ворог дезінформує населення Харківщини, використовуючи частоти FM-діапазону, на яких транслює фейкові новини”, – повідомили в ХОВА.

Жителів регіону закликали слухати лише перевірену інформацію:

– Балаклія – 104,9 МГц;

– Зміїв – 90,8 МГц;

– Близнюки, Лозова – 100,1 МГц;

– Барвінкове – 103,4 МГц.