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“Слобожанське FM”: жителів Харківщини попереджають про радіостанцію ворога

Суспільство 19:27   07.03.2023
Олена Нагорна
“Слобожанське FM”: жителів Харківщини попереджають про радіостанцію ворога

На Харківщині російські агресори можуть здійснювати своє мовлення на радіохвилі 100 МГц під назвою “Слобожанське FM”.

Про це попереджають у пресслужбі Харківської ОВА.

“Ефіри на хвилі 100 МГц ведуть не українські журналісти. Ворог дезінформує населення Харківщини, використовуючи частоти FM-діапазону, на яких транслює фейкові новини”, – повідомили в ХОВА.

Жителів регіону закликали слухати лише перевірену інформацію:

– Балаклія – 104,9 МГц;
– Зміїв – 90,8 МГц;
– Близнюки, Лозова – 100,1 МГц;
– Барвінкове – 103,4 МГц.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 19:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині російські агресори можуть здійснювати своє мовлення на радіохвилі 100 МГц під назвою “Слобожанське FM”.".