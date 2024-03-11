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На Харківщині чоловік застрелив дружину з рушниці під час застілля: подробиці

Події 15:16   11.03.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині чоловік застрелив дружину з рушниці під час застілля: подробиці

Під час святкування 8 Березня на Харківщині чоловік вбив свою дружину.

Про вбивство жінки у селищі Есхар правоохоронцям повідомила подруга загиблої, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

У будинку заявниці правоохоронці виявили тіло 52-річної жінки з вогнепальним пораненням. Слідчі з’ясували, що чоловік разом з дружиною перебували в гостях у своєї знайомої. Під час застілля між подружжям виникла сварка. Після чого чоловік пішов до свого гаража за рушницею.

«Повернувшись, він здійснив постріл в у грудну клітину дружині. Жінка отримала не сумісні з життям травми», – додали в поліції.

56-річного зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Фігуранту загрожує від 7 до 15 років тюрми. Наразі чоловік перебуває у СІЗО.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 15:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час святкування 8 Березня на Харківщині чоловік вбив свою дружину.".