На Харківщині п’яний чоловік ледь не вбив брата на 8 Березня – поліція
Фото: ГУНП в Харківській області
Святкування 8 Березня ледь не завершилось вбивством на Харківщині.
Подія трапилася в селі Піщанка Красноградського району. Між 41-річним чоловіком, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, та 35-річним потерпілим виник конфлікт. В результаті зловмисник спричинив братові ножові поранення, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Потерпілого шпиталізували. Наразі його стан задовільний, додали копи.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ. Йому загрожує від 7 до 15 років тюрми.
Наразі фігурант перебуває у СІЗО.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 13:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Святкування 8 Березня ледь не завершилось вбивством на Харківщині.".