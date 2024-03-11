На Харківщині п’яний чоловік ледь не вбив брата на 8 Березня – поліція

Святкування 8 Березня ледь не завершилось вбивством на Харківщині.

Подія трапилася в селі Піщанка Красноградського району. Між 41-річним чоловіком, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, та 35-річним потерпілим виник конфлікт. В результаті зловмисник спричинив братові ножові поранення, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Потерпілого шпиталізували. Наразі його стан задовільний, додали копи.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ. Йому загрожує від 7 до 15 років тюрми.

Наразі фігурант перебуває у СІЗО.