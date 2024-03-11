Live
  • Пн 11.03.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 38.14
  • EUR 41.7

На Харківщині п’яний чоловік ледь не вбив брата на 8 Березня – поліція

Суспільство 13:43   11.03.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині п’яний чоловік ледь не вбив брата на 8 Березня – поліція Фото: ГУНП в Харківській області

Святкування 8 Березня ледь не завершилось вбивством на Харківщині.

Подія трапилася в селі Піщанка Красноградського району. Між 41-річним чоловіком, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, та 35-річним потерпілим виник конфлікт. В результаті зловмисник спричинив братові ножові поранення, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Потерпілого шпиталізували. Наразі його стан задовільний, додали копи.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ. Йому загрожує від 7 до 15 років тюрми.

Наразі фігурант перебуває у СІЗО.

Читайте також: Вбив товариша і тіло закопав у лісі: на Харківщині засудили чоловіка

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Мінус спостережний пункт та авто РФ – робота прикордонників на Харківщині
Мінус спостережний пункт та авто РФ – робота прикордонників на Харківщині
11.03.2024, 14:51
У Харкові витрачають гроші на благоустрій: 550 тис. на мульчу, 5 млн на люки
У Харкові витрачають гроші на благоустрій: 550 тис. на мульчу, 5 млн на люки
10.03.2024, 13:26
Шантажували бізнесменів: у Харкові трьох податківців піймали на корупції
Шантажували бізнесменів: у Харкові трьох податківців піймали на корупції
11.03.2024, 14:21
Удар РФ по Дергачівщині: попередньо, постраждалих і руйнувань немає
Удар РФ по Дергачівщині: попередньо, постраждалих і руйнувань немає
11.03.2024, 13:15
На Харківщині п’яний чоловік ледь не вбив брата на 8 Березня – поліція
На Харківщині п’яний чоловік ледь не вбив брата на 8 Березня – поліція
11.03.2024, 13:43
Головні новини Харкова 11.03: Оскар, удар БпЛА, замах на Мельника, вибух
Головні новини Харкова 11.03: Оскар, удар БпЛА, замах на Мельника, вибух
11.03.2024, 14:27

Новини за темою:

14:40
Центральний парк Харкова привітав із 8 Березня: запросили на онлайн-прогулянку
10:28
8 Березня посеред війни: як вітають харків’янок
21:00
Повернулися з Європи заради служби в ЗСУ: історії жінок із ТрО Харкова (відео)
06:00
Сьогодні 8 березня: яке свято та день в історії
15:39
За якими цінами у Харкові напередодні 8 березня продаватимуть квіти

Ви читали новину: «На Харківщині п’яний чоловік ледь не вбив брата на 8 Березня – поліція»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 13:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Святкування 8 Березня ледь не завершилось вбивством на Харківщині.".