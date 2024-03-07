Вбив товариша і тіло закопав у лісі: на Харківщині засудили чоловіка
На Харківщині 26-річний чоловік, який вбив знайомого, отримав вирок.
Йдеться про події 30 квітня 2019 року. Тоді чоловіки у селі Надеждівка Лозівського району разом випивали та посварилися. Почалася бійка, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Зловмисник декілька разів вдарив потерпілого і виштовхав його з будинку на подвір’я. Схопивши металевий швеллер, фігурант декілька разів вдарив ним товариша. Усього чоловік завдав не менше 25 ударів.
«Щоб приховати злочин, зловмисник перетягнув тіло потерпілого до лісомуги, розташованої поруч, де закопав під деревом. Однак уникнути покарання це не допомогло, і невдовзі вбивцю викрили правоохоронці», – зазначили у прокуратурі.
Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Він проведе у тюрмі 11 років і 6 місяців.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 16:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 26-річний чоловік, який вбив знайомого, отримав вирок. ".