Убил товарища и тело закопал в лесу: на Харьковщине приговорили мужчину

На Харьковщине 26-летний мужчина, убивший знакомого, получил приговор.

Речь идет о событиях 30 апреля 2019 года. Тогда мужчины в селе Надеждовка Лозовского района вместе выпивали и поссорились. Началась драка, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего и вытолкал его из дома во двор. Схватив металлический швеллер, фигурант несколько раз ударил товарища. Всего мужчина нанес не менее 25 ударов.

«Чтобы скрыть преступление, злоумышленник перетащил тело потерпевшего к лесу, расположенному рядом, где закопал под деревом. Однако избежать наказания это не помогло и вскоре убийцу разоблачили правоохранители», — отметили в прокуратуре.

Мужчину признали виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Он проведет в тюрьме 11 лет и 6 месяцев.