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На Харьковщине пьяный мужчина едва не убил брата на 8 Марта – полиция

Общество 13:43   11.03.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине пьяный мужчина едва не убил брата на 8 Марта – полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

Празднование 8 Марта чуть не завершилось убийством на Харьковщине.

Событие произошло в селе Песчанка Красноградского района. Между 41-летним мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и 35-летним потерпевшим возник конфликт. В результате злоумышленник нанес брату ножевые ранения, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Потерпевшего госпитализировали. Сейчас его состояние удовлетворительное, добавили копы.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ. Ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Сейчас фигурант находится в СИЗО.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 13:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Празднование 8 Марта чуть не завершилось убийством на Харьковщине.".