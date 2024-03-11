На Харьковщине пьяный мужчина едва не убил брата на 8 Марта – полиция

Празднование 8 Марта чуть не завершилось убийством на Харьковщине.

Событие произошло в селе Песчанка Красноградского района. Между 41-летним мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и 35-летним потерпевшим возник конфликт. В результате злоумышленник нанес брату ножевые ранения, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Потерпевшего госпитализировали. Сейчас его состояние удовлетворительное, добавили копы.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ. Ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Сейчас фигурант находится в СИЗО.