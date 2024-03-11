На Харьковщине пьяный мужчина едва не убил брата на 8 Марта – полиция
Фото: ГУНП в Харьковской области
Празднование 8 Марта чуть не завершилось убийством на Харьковщине.
Событие произошло в селе Песчанка Красноградского района. Между 41-летним мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и 35-летним потерпевшим возник конфликт. В результате злоумышленник нанес брату ножевые ранения, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Потерпевшего госпитализировали. Сейчас его состояние удовлетворительное, добавили копы.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ. Ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
Сейчас фигурант находится в СИЗО.
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Празднование 8 Марта чуть не завершилось убийством на Харьковщине.".