На Харьковщине мужчина застрелил жену из ружья во время застолья: подробности
Во время празднования 8 Марта на Харьковщине мужчина убил свою жену.
Об убийстве женщины в поселке Эсхар правоохранителям сообщила подруга погибшей, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В доме заявительницы правоохранители обнаружили тело 52-летней женщины с огнестрельным ранением. Следователи выяснили, что муж вместе с женой находились в гостях у своей знакомой. Во время застолья между супругами возникла ссора. После чего мужчина пошел в свой гараж за ружьем.
«Вернувшись, он произвел выстрел в грудную клетку жене. Женщина получила не совместимые с жизнью травмы», — добавили в полиции.
56-летний злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Фигуранту грозит от 7 до 15 лет тюрьмы. Сейчас мужчина находится в СИЗО.
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 15:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время празднования 8 Марта на Харьковщине мужчина убил свою жену.".