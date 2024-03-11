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На Харьковщине мужчина застрелил жену из ружья во время застолья: подробности

Происшествия 15:16   11.03.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине мужчина застрелил жену из ружья во время застолья: подробности

Во время празднования 8 Марта на Харьковщине мужчина убил свою жену.

Об убийстве женщины в поселке Эсхар правоохранителям сообщила подруга погибшей, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В доме заявительницы правоохранители обнаружили тело 52-летней женщины с огнестрельным ранением. Следователи выяснили, что муж вместе с женой находились в гостях у своей знакомой. Во время застолья между супругами возникла ссора. После чего мужчина пошел в свой гараж за ружьем.

«Вернувшись, он произвел выстрел в грудную клетку жене. Женщина получила не совместимые с жизнью травмы», — добавили в полиции.

56-летний злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Фигуранту грозит от 7 до 15 лет тюрьмы. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 15:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время празднования 8 Марта на Харьковщине мужчина убил свою жену.".