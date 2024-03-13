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Навчання військових у Харкові: місто стоїть у пробках, закривали метро

Суспільство 09:43   13.03.2024
Оксана Горун
Навчання військових у Харкові: місто стоїть у пробках, закривали метро Фото: соцмережі

У Харкові продовжуються планові навчання військових, які розпочалися 12 березня. Мешканці міста у соцмережах обурюються створеними пробками.

“Розпочалися планові навчання військових, що стосуються блокпостів. Тому прошу бути спокійними, нічого страшного не трапилось. Це навчання, які проводимо з певним періодом часу”, – попередив напередодні мер Харкова Ігор Терехов.

Проте бути спокійними харків’янам не дуже вдалося. 13 березня жителі міста у соцмережах почали обурюватися через пробки, що створилися в районі блокпостів.

Я розумію, що війна. Але скувати все місто в 10-бальних пробках і сконцентрувати тисячі машин навколо десятка блокпостів в умовах, коли ракета летить 40 секунд, – це просто верх маразму. А в театри нам не можна, бо небезпечно“, – прокоментував те, що відбувається, харківський блогер і волонтер Павло Федосенко.

Також через навчання сьогодні, 13 березня, закривали станцію метро “Спортивна”, яка забезпечує перехід між двома гілками метрополітену – “Олексіївською” та “Холодногірсько-заводською”.

Щоправда, дискомфорт для пасажирів був короткочасним. Через п’ять хвилин після повідомлення про закриття станції та переходу пресслужба КП “Харківський метрополітен” повідомила, що все вже працює.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 09:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжуються планові навчання військових, які розпочалися 12 березня. Мешканці міста у соцмережах обурюються створеними пробками".