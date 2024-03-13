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Учения военных в Харькове: город стоит в пробках, закрывали метро

Общество 09:43   13.03.2024
Оксана Горун
Учения военных в Харькове: город стоит в пробках, закрывали метро Фото: соцсети

В Харькове продолжаются плановые учения военных, которые начались 12 марта. Жители города в соцсетях возмущаются созданными заторами.

«Начались плановые учения военных, которые касаются блокпостов. Поэтому прошу быть спокойными, ничего страшного не случилось. Это обучение, которое проводим через определенный период времени», — предупредил накануне мэр Харькова Игорь Терехов.

Однако быть спокойными у харьковчан не очень получилось. 13 марта жители города в соцсетях начали возмущаться из-за пробок, которые создались в районе блокпостов.

«Я понимаю, что война. Но сковать весь город в 10-балльных пробках и сконцентрировать тысячи машин вокруг десятка блокпостов в условиях, когда ракета летит 40 секунд, – это просто верх маразма. А в театры нам нельзя, потому что опасно», — прокомментировал происходящее харьковский блогер и волонтер Павел Федосенко.

Также из-за учений сегодня, 13 марта, закрывали станцию метро «Спортивная», обеспечивающую переход между двумя ветками метрополитена — «Алексеевской» и «Холодногорско-заводской».

Правда дискомфорт для пассажиров был кратковременным. Через пять минут после сообщения о закрытии станции и перехода пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» сообщила, что все уже работает.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 09:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжаются плановые учения военных, которые начались 12 марта. Жители города в соцсетях возмущаются созданными заторами".