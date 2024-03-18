Завтра трамваї та тролейбуси змінять маршрути у Харкові

З 19 по 22 березня з 9:30 до 15:30 трамваї №12 не ходитимуть на узвозі Клочківському, пр. Незалежності, вул. Трінклера, вул. Миколи Хвильового, вул. Мироносицькій, пл. Іподрому.

Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії на вул. Мироносицькій, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№12: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Новгородська».

19 березня з 9:30 до 14:30 тролейбус №7 тимчасово змінить маршрут, а №25 – не курсуватиме на бул. Богдана Хмельницького на ділянці від пр. Героїв Харкова до пр. Олександрівського.

Це пов’язано із санітарним обрізанням дерев, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№7: розворотне коло «Вул. 12 Квітня» – вул. 12 Квітня – пр. Олександрівський – вул. Садовопаркова – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Армійська» – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. 12 Квітня».

№25: не курсує.