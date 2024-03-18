Live
  • Пн 18.03.2024
  • Харьков  +8°С
  • USD 38.8
  • EUR 42.25

Завтра трамваи и троллейбусы изменят маршруты в Харькове

Общество 19:14   18.03.2024
Оксана Якушко
Завтра трамваи и троллейбусы изменят маршруты в Харькове Фото: Харьковский горсовет

С 19 по 22 марта с 9:30 до 15:30 трамваи №12 не будут ходить на спуске Клочковском, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого, ул. Мироносицкой, пл. Ипподрома.

Это связано с ремонтом трамвайного пути на ул. Мироносицкой, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В это время трамваи будут курсировать так:

№12: разворотный круг «Южный вокзал» — ул. Евгения Котляра — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — разворотный круг «Ул. Новгородская».

19 марта с 9:30 до 14:30 троллейбус №7 временно изменит маршрут, а №25 — не будет курсировать на бул. Богдана Хмельницкого, на участке от пр. Героев Харькова до пр. Александровского.

Это связано с санитарной обрезкой деревьев, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В это время троллейбусы будут курсировать так:

№7: разворотный круг «Ул. 12 Апреля» — ул. 12 Апреля — пр. Александровский — ул. Садовопарковая — ул. Харьковских Дивизий — пр. Героев Харькова — ст. м. «Армейская» — пр. Героев Харькова — разворотный круг «Ул. 12 Апреля».

№25: не курсирует.

Читайте также: На месяц перекроют две улицы в Харькове для транспорта

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 18 марта: удар по пожарной части, раненые, фронт
Главные новости Харькова 18 марта: удар по пожарной части, раненые, фронт
18.03.2024, 19:29
Отключать отопление на несколько часов начали в громаде на Харьковщине
Отключать отопление на несколько часов начали в громаде на Харьковщине
18.03.2024, 14:44
На месяц перекроют две улицы в Харькове для транспорта
На месяц перекроют две улицы в Харькове для транспорта
18.03.2024, 18:41
Строят больше 10 лет: когда запустят мусороперерабатывающий завод в Дергачах
Строят больше 10 лет: когда запустят мусороперерабатывающий завод в Дергачах
16.03.2024, 21:22
Завтра трамваи и троллейбусы изменят маршруты в Харькове
Завтра трамваи и троллейбусы изменят маршруты в Харькове
18.03.2024, 19:14
Харьковчанин пытался совершить суицид в ТЦК: версии девушки парня и военкомата
Харьковчанин пытался совершить суицид в ТЦК: версии девушки парня и военкомата
18.03.2024, 12:40

Новости по теме:

15:54
В понедельник трамвай в Харькове будет ходить другим маршрутом
16:56
Завтра в Харькове изменит маршрут троллейбус №7, еще один – не будет ходить
16:27
Завтра в Харькове на несколько часов изменят маршрут трамваи: подробности
17:17
Завтра трамваи изменят свои маршруты на Салтовке в Харькове
17:28
Два дня трамваи не будут возить пассажиров на Алексеевку в Харькове

Вы читали новость: «Завтра трамваи и троллейбусы изменят маршруты в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 19:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 19 по 22 марта с 9:30 до 15:30 трамваи №12 не будут ходить на спуске Клочковском, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого, ул. Мироносицкой, пл. Ипподрома.".