Завтра трамваи и троллейбусы изменят маршруты в Харькове

С 19 по 22 марта с 9:30 до 15:30 трамваи №12 не будут ходить на спуске Клочковском, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого, ул. Мироносицкой, пл. Ипподрома.

Это связано с ремонтом трамвайного пути на ул. Мироносицкой, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В это время трамваи будут курсировать так:

№12: разворотный круг «Южный вокзал» — ул. Евгения Котляра — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — разворотный круг «Ул. Новгородская».

19 марта с 9:30 до 14:30 троллейбус №7 временно изменит маршрут, а №25 — не будет курсировать на бул. Богдана Хмельницкого, на участке от пр. Героев Харькова до пр. Александровского.

Это связано с санитарной обрезкой деревьев, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В это время троллейбусы будут курсировать так:

№7: разворотный круг «Ул. 12 Апреля» — ул. 12 Апреля — пр. Александровский — ул. Садовопарковая — ул. Харьковских Дивизий — пр. Героев Харькова — ст. м. «Армейская» — пр. Героев Харькова — разворотный круг «Ул. 12 Апреля».

№25: не курсирует.

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