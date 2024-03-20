Ще один домашній кіт захворів на сказ на Харківщині: де ввели карантин

Черговий випадок сказу – у домашнього кота – був зафіксований 16 березня в селі Попівка Наталинської громади Красноградського району.

Як повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, згідно з рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії від 19 березня:

– у с. Попівка та на прилеглих територіях запроваджено карантинні обмеження;

– затверджено план заходів з метою ліквідації осередку сказу, терміном на 60 днів з дня останнього випадку захворювання тварин на сказ.

З початку року в Красноградському районі зафіксовано десять випадків сказу, зокрема два випадки захворювання лисиць на території Наталинської громади. Жителів ОТГ закликають вакцинувати домашніх улюбленців проти сказу.