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Ще один домашній кіт захворів на сказ на Харківщині: де ввели карантин

Суспільство 18:36   20.03.2024
Олена Нагорна
Ще один домашній кіт захворів на сказ на Харківщині: де ввели карантин

Черговий випадок сказу – у домашнього кота – був зафіксований 16 березня в селі Попівка Наталинської громади Красноградського району.

Як повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, згідно з рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії від 19 березня:

– у с. Попівка та на прилеглих територіях запроваджено карантинні обмеження;
– затверджено план заходів з метою ліквідації осередку сказу, терміном на 60 днів з дня останнього випадку захворювання тварин на сказ.

З початку року в Красноградському районі зафіксовано десять випадків сказу, зокрема два випадки захворювання лисиць на території Наталинської громади. Жителів ОТГ закликають вакцинувати домашніх улюбленців проти сказу.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 18:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Черговий випадок сказу – у домашнього кота – був зафіксований 16 березня в селі Попівка Наталинської громади".