Еще один домашний кот заболел бешенством на Харьковщине: где введен карантин
Очередной случай бешенства — у домашнего кота — был зафиксирован 16 марта в селе Поповка Наталинской громады Красноградского района.
Как сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, согласно решению чрезвычайной противоэпизоотической комиссии от 19 марта:
— в с. Поповка и на прилегающих территориях введены карантинные ограничения;
— утвержден план мероприятий с целью ликвидации очага бешенства, сроком на 60 дней со дня последнего случая заболевания животных бешенством.
С начала года в Красноградском районе зафиксировано десять случаев бешенства, в том числе два случая заболевания лисиц на территории Наталинской громады. Жителей ОТГ призывают вакцинировать домашних любимцев против бешенства.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, госпродпотребслужба, кот, Красноградский район, Поповка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 18:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной случай бешенства — у домашнего кота — зафиксирован 16 марта в селе Поповка Наталинской громады".