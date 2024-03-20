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Еще один домашний кот заболел бешенством на Харьковщине: где введен карантин

Общество 18:36   20.03.2024
Елена Нагорная
Еще один домашний кот заболел бешенством на Харьковщине: где введен карантин

Очередной случай бешенства — у домашнего кота — был зафиксирован 16 марта в селе Поповка Наталинской громады Красноградского района.

Как сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, согласно решению чрезвычайной противоэпизоотической комиссии от 19 марта:

— в с. Поповка и на прилегающих территориях введены карантинные ограничения;
— утвержден план мероприятий с целью ликвидации очага бешенства, сроком на 60 дней со дня последнего случая заболевания животных бешенством.

С начала года в Красноградском районе зафиксировано десять случаев бешенства, в том числе два случая заболевания лисиц на территории Наталинской громады. Жителей ОТГ призывают вакцинировать домашних любимцев против бешенства.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 18:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной случай бешенства — у домашнего кота — зафиксирован 16 марта в селе Поповка Наталинской громады".