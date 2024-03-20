Еще один домашний кот заболел бешенством на Харьковщине: где введен карантин

Очередной случай бешенства — у домашнего кота — был зафиксирован 16 марта в селе Поповка Наталинской громады Красноградского района.

Как сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, согласно решению чрезвычайной противоэпизоотической комиссии от 19 марта:

— в с. Поповка и на прилегающих территориях введены карантинные ограничения;

— утвержден план мероприятий с целью ликвидации очага бешенства, сроком на 60 дней со дня последнего случая заболевания животных бешенством.

С начала года в Красноградском районе зафиксировано десять случаев бешенства, в том числе два случая заболевания лисиц на территории Наталинской громады. Жителей ОТГ призывают вакцинировать домашних любимцев против бешенства.