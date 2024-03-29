Робила «інвалідами» за гроші: справу лікарки на Харківщині передали у суд

Заступницю директора однієї з центральних районних лікарень Харківщини судитимуть за оформлення фейкової інвалідності чоловікам. Жінці «світить» до трьох років обмеження волі.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурантка вносила недостовірні відомості до медичної документації пацієнтів.

«Зокрема встановлено, що у березні минулого року зловмисниця, достовірно знаючи, що чоловік, який до неї звернувся, не проходив жодних медичних оглядів, внесла до офіційного документа неправдиві дані про результати огляду «хворого» у «Направленні на медико-соціальну-експертну комісію (МСЕК)», – зазначили правоохоронці.

А потім на підставі цього документу чоловіку встановили ІІ групи інвалідності.

Фігурантці інкримінують службове підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ).

Нагадаємо, про викриття «схеми» 44-річної заступниці директора з експертизи тимчасової непрацездатності стало відомо 6 березня. Встановлено, що фігурантка діяла у змові зі співробітницею «Обласного центру медико-соціальної експертизи», яку затримали у травні торік.