Робила «інвалідами» за гроші: справу лікарки на Харківщині передали у суд
Заступницю директора однієї з центральних районних лікарень Харківщини судитимуть за оформлення фейкової інвалідності чоловікам. Жінці «світить» до трьох років обмеження волі.
За даними Харківської обласної прокуратури, фігурантка вносила недостовірні відомості до медичної документації пацієнтів.
«Зокрема встановлено, що у березні минулого року зловмисниця, достовірно знаючи, що чоловік, який до неї звернувся, не проходив жодних медичних оглядів, внесла до офіційного документа неправдиві дані про результати огляду «хворого» у «Направленні на медико-соціальну-експертну комісію (МСЕК)», – зазначили правоохоронці.
А потім на підставі цього документу чоловіку встановили ІІ групи інвалідності.
Фігурантці інкримінують службове підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ).
Нагадаємо, про викриття «схеми» 44-річної заступниці директора з експертизи тимчасової непрацездатності стало відомо 6 березня. Встановлено, що фігурантка діяла у змові зі співробітницею «Обласного центру медико-соціальної експертизи», яку затримали у травні торік.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: инвалидность, медик, прокуратура, суд, фэйковая, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Робила «інвалідами» за гроші: справу лікарки на Харківщині передали у суд»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 14:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступницю директора однієї з центральних районних лікарень Харківщини судитимуть за оформлення фейкової інвалідності чоловікам. Жінці «світить» до трьох років обмеження волі.".