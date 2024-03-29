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Делала «инвалидами» за деньги: дело медика на Харьковщине передали в суд

Общество 14:26   29.03.2024
Виктория Яковенко
Делала «инвалидами» за деньги: дело медика на Харьковщине передали в суд Фото: Харьковская областная прокуратура

Заместителя директора одной из центральных районных больниц Харьковщины будут судить за оформление фейковой инвалидности мужчинам. Женщине «светит» до трех лет ограничения свободы.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурантка вносила недостоверные сведения в медицинскую документацию пациентов.

«В частности установлено, что в марте прошлого года злоумышленница, достоверно зная, что обратившийся к ней мужчина не проходил никаких медицинских осмотров, внесла в официальный документ неправдивые данные о результатах осмотра «больного» в «Направлении на медико-социальную-экспертную комиссию (МСЭК)», — отметили правоохранители.

А затем на основании этого документа мужчине установили ІІ группы инвалидности.

Фигурантке инкриминируют служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УКУ).

Напомним, о разоблачении «схемы» 44-летней женщины стало известно 6 марта. Установлено, что фигурантка действовала в сговоре с сотрудницей «Областного центра медико-социальной экспертизы», задержанной в мае прошлого года.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 14:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместителя директора одной из центральных районных больниц Харьковщины будут судить за оформление фейковой инвалидности мужчинам. Женщине «светит» до трех лет ограничения свободы.".