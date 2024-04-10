Мер Харкова – про стосунки з Синєгубовим, Фуксом та Абрамовичем
В інтерв’ю “Українській правді” мер Харкова Ігор Терехов розповів про те, хто з відомих та багатих харків’ян допомагає місту, а також – про стосунки з начальником ХОВА.
“У нас (з Олегом Синєгубовим – Ред.) добрі відносини, в нас немає жодних питань одне до одного, ми спілкуємося. Неможливо, щоб у нас були погані відносини. Війна. Це по-перше. По-друге, ми ставимося з повагою один до одного”, – прокоментував Терехов.
Він також відповів на запитання щодо конкретних харківських бізнесменів. За словами Терехова, місту продовжує допомагати екснардеп Ігор Абрамович, якого обрали до Верховної Ради IX скликання від ОПЗЖ.
“Допомагає. Ігор допомагає. Попри те, що ви його знімали в Монако… Він харків’янин і він дуже допомагає. Це відверто я кажу“, – зазначив міський голова.
А ось на запитання про іншого відомого харків’янина, друга покійного мера Геннадія Кернеса Павла Фукса, Терехов відповів після зітхання: “Я не спілкувався дуже давно з ним”.
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Уже після завершення інтерв’ю дорогою Терехов з усмішкою нагадав головній редакторці “УП” Севгіль Мусаєвій: “Про Ярославського ви забули”.
- Категорії: Політика, Харків; Теги: Абрамович, новини Харкова, сінєгубов, терехов, фукс, Ярославский;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 11:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В інтерв’ю “Українській правді” мер Харкова Ігор Терехов розповів про те, хто з відомих та багатих харків’ян допомагає місту, а також – про стосунки з начальником ХОВА".