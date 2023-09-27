Live
  • Ср 27.09.2023
    • Харків
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.76
    • 🟢

Харківський бізнесмен друг Кернеса Фукс сказав, як пройшов кордон без позначки

Світ 07:53   27.09.2023
Оксана Горун
Харківський бізнесмен друг Кернеса Фукс сказав, як пройшов кордон без позначки

Журналіст “Української правди” Михайло Ткач у Лондоні поговорив із бізнесменом Павлом Фуксом. Харків’янам він відомий як “друг Кернеса”, який під час спроб вилікувати харківського мера від COVID-19 у Німеччині часто знав про його стан більше, ніж родичі.

Фукс, який виїхав з України у перші дні війни, став одним із героїв розслідування “УП” “Батальйон “Лондон”. Зокрема, журналіст Михайло Ткач з’ясував у харківського бізнесмена, як він перетинав кордон країни так, що відмітки про це немає в базах прикордонників.

– Незрозуміла ситуація була з перетином вами державного кордону. По базі ми дивилися, ви в Україні. А ви були не в Україні. За нашою інформацією, вам не сканували паспорт, коли ви виїжджали… – поцікавився Ткач.

– Проходили всі натовпами. Там же не працювало, здається, в Польщі нічого. 26 чи 27 лютого, – відповів Фукс.

При цьому бізнесмен, який знаходиться під санкціями РНБО, заявив, що планує повертатися в Україну “ну, коли війна закінчиться”. У Лондоні Фукс – за посвідкою на проживання. Але при цьому, за його словами, бізнесу не має і “нічим не займається”.

Користуючись нагодою, “друг Кернеса” поскаржився, що санкції на нього наклали “ні за що”.

Читайте також: Махінації на 100 мільярдів гривень: олігарх Фукс отримав підозру від СБУ

“У мене своїх проблем достатньо. Санкції на мене ввели ні за що. За те, що я російський громадянин. А я ж не російський громадянин… Там усе написано, що російський громадянин, скуповував якісь активи. Вони звинувачують мене, що я російський громадянин. Я скуповував активи, які нікому не потрібні, які держава продає. Я був інвестором, інвестував гроші. Але після того, як ввели санкції, перестав”, — пояснив свою позицію Фукс.

Автор: Оксана Горун
Популярно
13 років дали колаборанту з Куп’янська, який грабував під виглядом обшуків
13 років дали колаборанту з Куп’янська, який грабував під виглядом обшуків
27.09.2023, 16:33
Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ
Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ
26.09.2023, 08:34
«Зібрали гарний урожай»: харківські воїни показали свою роботу під Бахмутом
«Зібрали гарний урожай»: харківські воїни показали свою роботу під Бахмутом
27.09.2023, 15:58
Трамп роками дурив банки і страхові компанії – вирок суду в Нью-Йорку
Трамп роками дурив банки і страхові компанії – вирок суду в Нью-Йорку
27.09.2023, 15:42
У Харкові завершується підготовка до опалювального сезону
У Харкові завершується підготовка до опалювального сезону
27.09.2023, 15:09
Домашній кіт напав на жінку: на Чугуївщині за рік – п’ятий випадок сказу
Домашній кіт напав на жінку: на Чугуївщині за рік – п’ятий випадок сказу
27.09.2023, 14:38

Новини за темою:

16:51
Для підприємців Харківщини оновили номери телефонів «гарячої лінії»
13:39
На Харківщині бізнесмен розселяв і годував військових рф – прокуратура
17:49
Бізнесмен із Великобританії плете маскувальні сітки в Харкові (сюжет)

  • Категорії: Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Харківський бізнесмен друг Кернеса Фукс сказав, як пройшов кордон без позначки»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 07:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Журналіст “Української правди” Михайло Ткач у Лондоні поговорив із бізнесменом Павлом Фуксом. Харків’янам він відомий як “друг Кернеса”, який під час спроб вилікувати харківського мера від COVID-19 у Німеччині часто знав про його стан більше, ніж родичі".