Харківський бізнесмен друг Кернеса Фукс сказав, як пройшов кордон без позначки

Журналіст “Української правди” Михайло Ткач у Лондоні поговорив із бізнесменом Павлом Фуксом. Харків’янам він відомий як “друг Кернеса”, який під час спроб вилікувати харківського мера від COVID-19 у Німеччині часто знав про його стан більше, ніж родичі.

Фукс, який виїхав з України у перші дні війни, став одним із героїв розслідування “УП” “Батальйон “Лондон”. Зокрема, журналіст Михайло Ткач з’ясував у харківського бізнесмена, як він перетинав кордон країни так, що відмітки про це немає в базах прикордонників.

– Незрозуміла ситуація була з перетином вами державного кордону. По базі ми дивилися, ви в Україні. А ви були не в Україні. За нашою інформацією, вам не сканували паспорт, коли ви виїжджали… – поцікавився Ткач.

– Проходили всі натовпами. Там же не працювало, здається, в Польщі нічого. 26 чи 27 лютого, – відповів Фукс.

При цьому бізнесмен, який знаходиться під санкціями РНБО, заявив, що планує повертатися в Україну “ну, коли війна закінчиться”. У Лондоні Фукс – за посвідкою на проживання. Але при цьому, за його словами, бізнесу не має і “нічим не займається”.

Користуючись нагодою, “друг Кернеса” поскаржився, що санкції на нього наклали “ні за що”.

“У мене своїх проблем достатньо. Санкції на мене ввели ні за що. За те, що я російський громадянин. А я ж не російський громадянин… Там усе написано, що російський громадянин, скуповував якісь активи. Вони звинувачують мене, що я російський громадянин. Я скуповував активи, які нікому не потрібні, які держава продає. Я був інвестором, інвестував гроші. Але після того, як ввели санкції, перестав”, — пояснив свою позицію Фукс.