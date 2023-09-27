Харківський бізнесмен друг Кернеса Фукс сказав, як пройшов кордон без позначки
Журналіст “Української правди” Михайло Ткач у Лондоні поговорив із бізнесменом Павлом Фуксом. Харків’янам він відомий як “друг Кернеса”, який під час спроб вилікувати харківського мера від COVID-19 у Німеччині часто знав про його стан більше, ніж родичі.
Фукс, який виїхав з України у перші дні війни, став одним із героїв розслідування “УП” “Батальйон “Лондон”. Зокрема, журналіст Михайло Ткач з’ясував у харківського бізнесмена, як він перетинав кордон країни так, що відмітки про це немає в базах прикордонників.
– Незрозуміла ситуація була з перетином вами державного кордону. По базі ми дивилися, ви в Україні. А ви були не в Україні. За нашою інформацією, вам не сканували паспорт, коли ви виїжджали… – поцікавився Ткач.
– Проходили всі натовпами. Там же не працювало, здається, в Польщі нічого. 26 чи 27 лютого, – відповів Фукс.
При цьому бізнесмен, який знаходиться під санкціями РНБО, заявив, що планує повертатися в Україну “ну, коли війна закінчиться”. У Лондоні Фукс – за посвідкою на проживання. Але при цьому, за його словами, бізнесу не має і “нічим не займається”.
Користуючись нагодою, “друг Кернеса” поскаржився, що санкції на нього наклали “ні за що”.
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“У мене своїх проблем достатньо. Санкції на мене ввели ні за що. За те, що я російський громадянин. А я ж не російський громадянин… Там усе написано, що російський громадянин, скуповував якісь активи. Вони звинувачують мене, що я російський громадянин. Я скуповував активи, які нікому не потрібні, які держава продає. Я був інвестором, інвестував гроші. Але після того, як ввели санкції, перестав”, — пояснив свою позицію Фукс.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 07:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Журналіст “Української правди” Михайло Ткач у Лондоні поговорив із бізнесменом Павлом Фуксом. Харків’янам він відомий як “друг Кернеса”, який під час спроб вилікувати харківського мера від COVID-19 у Німеччині часто знав про його стан більше, ніж родичі".