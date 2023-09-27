Харьковский бизнесмен друг Кернеса Фукс сказал, как прошел границу без отметки

Журналист «Украинской правды» Михаил Ткач в Лондоне побеседовал с бизнесменом Павлом Фуксом. Харьковчанам он известен как «друг Кернеса», который во время попыток вылечить харьковского мэра от COVID-19 в Германии часто знал о его состоянии больше, чем родственники.

Фукс, который выехал из Украины в первые дни войны, стал одним из героев расследования «УП» «Батальйон «Лондон». В частности, журналист Михаил Ткач выяснил у харьковского бизнесмена, как он пересекал границу страны так, что отметки об этом нет в базах пограничников.

— Непонятная ситуация была с пересечением границы вами государственной границы. По базе мы смотрели, вы в Украине. А вы были не в Украине. По нашей информации, вам не сканировали паспорт, когда вы выезжали… — поинтересовался Ткач.

— Проходили все толпами. Там же не работало, по-моему, в Польше ничего. 26 или 27 февраля, — ответил Фукс.

При этом бизнесмен, находящийся под санкциями СНБО, заявил, что планирует возвращаться в Украину «ну, когда война закончится». В Лондоне у Фукса — вид на жительство. Но при этом, по его словам, бизнеса нет и он «ничем не занимается».

Пользуясь случаем, «друг Кернеса», пожаловался, что санкции на него наложили «ни за что».

«У меня своих проблем достаточно. Санкции на меня ввели ни за что. За то, что я российский гражданин. А я ж не российский гражданин… Там все написано, что российский гражданин, скупал какие-то активы. Они вменяют мне, что я российский гражданин. Я скупал активы, которые никому не нужны, которые государство продает. Я был инвестором, инвестировал деньги. Но после того, как ввели санкции перестал», — пояснил свою позицию Фукс.