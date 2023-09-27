Харьковский бизнесмен друг Кернеса Фукс сказал, как прошел границу без отметки
Журналист «Украинской правды» Михаил Ткач в Лондоне побеседовал с бизнесменом Павлом Фуксом. Харьковчанам он известен как «друг Кернеса», который во время попыток вылечить харьковского мэра от COVID-19 в Германии часто знал о его состоянии больше, чем родственники.
Фукс, который выехал из Украины в первые дни войны, стал одним из героев расследования «УП» «Батальйон «Лондон». В частности, журналист Михаил Ткач выяснил у харьковского бизнесмена, как он пересекал границу страны так, что отметки об этом нет в базах пограничников.
— Непонятная ситуация была с пересечением границы вами государственной границы. По базе мы смотрели, вы в Украине. А вы были не в Украине. По нашей информации, вам не сканировали паспорт, когда вы выезжали… — поинтересовался Ткач.
— Проходили все толпами. Там же не работало, по-моему, в Польше ничего. 26 или 27 февраля, — ответил Фукс.
При этом бизнесмен, находящийся под санкциями СНБО, заявил, что планирует возвращаться в Украину «ну, когда война закончится». В Лондоне у Фукса — вид на жительство. Но при этом, по его словам, бизнеса нет и он «ничем не занимается».
Пользуясь случаем, «друг Кернеса», пожаловался, что санкции на него наложили «ни за что».
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«У меня своих проблем достаточно. Санкции на меня ввели ни за что. За то, что я российский гражданин. А я ж не российский гражданин… Там все написано, что российский гражданин, скупал какие-то активы. Они вменяют мне, что я российский гражданин. Я скупал активы, которые никому не нужны, которые государство продает. Я был инвестором, инвестировал деньги. Но после того, как ввели санкции перестал», — пояснил свою позицию Фукс.
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 07:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Журналист «Украинской правды» Михаил Ткач в Лондоне побеседовал с бизнесменом Павлом Фуксом. Харьковчанам он известен как «друг Кернеса», который во время попыток вылечить харьковского мэра от COVID-19 в Германии часто знал о его состоянии больше, чем родственники".