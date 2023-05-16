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Махинации на 100 миллиардов гривен: олигарх Фукс получил подозрение от СБУ

Политика 10:27   16.05.2023
Елена Нагорная
Махинации на 100 миллиардов гривен: олигарх Фукс получил подозрение от СБУ

СБУ разоблачила подсанкционного олигарха Павла Фукса в масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от уплаты налогов.

С 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний на более чем 100 миллиардов гривен, сообщает пресс-служба СБУ.

«Холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках. Дельцы за бесценок выкупали у банковских учреждений «кредитные обязательства» этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность. Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства», — пишет СБУ.

Сообщается, что Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных «заказчиков» через сложные финансовые махинации. Для этого использовали более сотни аффилированных коммерческих структур.

«В ходе этих махинаций злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов. Например, только от одной из таких сделок сумма убытков государству достигает почти 100 миллионов гривен», — отмечают в ведомстве.

Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Наложен арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования по более 1600 выкупленным кредитам, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 10:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ разоблачила подсанкционного олигарха Павла Фукса в масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от уплаты налогов.".