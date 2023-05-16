Махінації на 100 мільярдів гривень: олігарх Фукс отримав підозру від СБУ

СБУ викрила підсанкційного олігарха Павла Фукса у масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків.

З 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 мільярдів гривень, повідомляє пресслужба СБУ.

“Холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках. Ділки за безцінь викуповували у банківських установ «кредитні зобов’язання» цих об’єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства“, — пише СБУ.

Повідомляється, що Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування угод та реальних “замовників” через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад сотню афілійованих комерційних структур.

“Під час цих махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких угод сума збитків державі сягає майже 100 мільйонів гривень”, – зазначають у відомстві.

Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів вже передано в управління АРМА.