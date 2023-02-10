СБУ и ДБР провели обыски у экс-нардепа Котвицкого и олигарха Фукса

Силовики подозревают экс-нардепа Игоря Котвицкого и российского олигарха Павла Фукса в причастности к миллиардным коррупционным схемам в Украине.

Сотрудники СБУ и ДБР провели серию обысков в рамках уголовного производства по злоупотреблению служебным положением должностными лицами ЧАО «НАК «Недра Украины».



Следственные действия происходили в жилье фигурантов и офисных помещениях компаний, конечными бенефициарами которых являются российский олигарх и народный депутат Украины VIII созыва.

Во время обысков силовики обнаружили и изъяли:

черновые записи и документацию, подтверждающие незаконные операции подконтрольных им коммерческих структур;

средства связи и компьютерную технику;

около 300 тыс. долларов США, 250 тыс. евро и 1,5 млн грн наличными.

Как свидетельствуют материалы расследования, в результате противоправной деятельности должностных лиц ЧАО НАК «Недра Украины» и ряда коммерческих структур Украина потеряла право на Сахалинское нефте-газовое месторождение в Харьковской области.

И это при том, что из государственного бюджета на разработку данного месторождения было израсходовано более 1 млрд. грн. По данным геологоразведочных работ, залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 млрд кубометров.

В рамках уголовного производства по ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) продолжаются комплексные следственно-оперативные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводят сотрудники СБУ и ДБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

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