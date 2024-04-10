Мэр Харькова — об отношениях с Синегубовым, Фуксом и Абрамовичем

В интервью «Украинской правде» мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о том, кто из известных и богатых харьковчан помогает городу, а также — об отношениях с начальником ХОВА.

«У нас (с Олегом Синегубовым — Ред.) хорошие отношения, у нас нет никаких вопросов друг к другу, мы общаемся. Невозможно, чтобы у нас были плохие отношения. Война. Это во-первых. Во-вторых, мы относимся с уважением друг к другу», — прокомментировал Терехов.

Он также ответил на вопросы о конкретных харьковских бизнесменах. По словам Терехова, городу продолжает помогать экс-нардеп Игорь Абрамович, которого избрали в Верховную Раду IX созыва от ОПЗЖ.

«Помогает. Игорь помогает. Несмотря на то, что вы его снимали в Монако… Он харьковчанин и очень помогает. Это откровенно я говорю», — отметил городской голова.

А вот на вопрос о другом известном харьковчанине, друге покойного мэра Геннадия Кернеса Павле Фуксе, Терехов ответил после вздоха: «Я не общался очень давно с ним».

Уже после завершения интервью по пути Терехов с улыбкой напомнил главреду «УП» Севгиль Мусаевой: «О Ярославском вы забыли».