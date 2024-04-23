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Стрілка, який відкрив вогонь по перехожим у Харкові, розшукала поліція

Події 15:09   23.04.2024
Оксана Якушко
Стрілка, який відкрив вогонь по перехожим у Харкові, розшукала поліція

Зловмисника, який влаштував стрілянину 22 квітня близько 19:40 на вулиці 12 квітня у Харкові, упіймали, повідомила Нацполіція.

Через стрілянину вогнепальні поранення ніг отримали троє чоловіків 41, 37 та 46 років, які перебували на зупинці громадського транспорту. Постраждалих доставили до медичних закладів.

Поліція встановила особу зловмисника і затримала 33-річного харків’янина.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк до 7 років.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили, що розшукують зловмисника, який відкрив стрілянину на вулиці 12 квітня.

Читайте також: Стрілянина посеред вулиці у Харкові: поранені троє людей, шукають зловмисника

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 15:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зловмисника, який влаштував стрілянину 22 квітня близько 19:40 на вулиці 12 квітня у Харкові, упіймали, повідомила Нацполіція.".