Стрілка, який відкрив вогонь по перехожим у Харкові, розшукала поліція
Зловмисника, який влаштував стрілянину 22 квітня близько 19:40 на вулиці 12 квітня у Харкові, упіймали, повідомила Нацполіція.
Через стрілянину вогнепальні поранення ніг отримали троє чоловіків 41, 37 та 46 років, які перебували на зупинці громадського транспорту. Постраждалих доставили до медичних закладів.
Поліція встановила особу зловмисника і затримала 33-річного харків’янина.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк до 7 років.
Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили, що розшукують зловмисника, який відкрив стрілянину на вулиці 12 квітня.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Нацполиция, поранені, розыск, стрелок, стрельба, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 15:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зловмисника, який влаштував стрілянину 22 квітня близько 19:40 на вулиці 12 квітня у Харкові, упіймали, повідомила Нацполіція.".