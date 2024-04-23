Стрілка, який відкрив вогонь по перехожим у Харкові, розшукала поліція

Зловмисника, який влаштував стрілянину 22 квітня близько 19:40 на вулиці 12 квітня у Харкові, упіймали, повідомила Нацполіція.

Через стрілянину вогнепальні поранення ніг отримали троє чоловіків 41, 37 та 46 років, які перебували на зупинці громадського транспорту. Постраждалих доставили до медичних закладів.

Поліція встановила особу зловмисника і затримала 33-річного харків’янина.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк до 7 років.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили, що розшукують зловмисника, який відкрив стрілянину на вулиці 12 квітня.