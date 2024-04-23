Стрелка, открывшего огонь по прохожим в Харькове, разыскала полиция

Злоумышленника, открывшего огонь 22 апреля около 19:40 на улице 12 апреля в Харькове, поймали, сообщила Нацполиция.

Из-за стрельбы огнестрельные ранения ног получили трое мужчин 41, 37 и 46 лет, которые находились на остановке общественного транспорта. Пострадавших отвезли в больницу.

Полиция установила личность злоумышленника и задержала 33-летнего харьковчанина.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком до 7 лет.

Напомним, ранее правоохранители сообщили, что разыскивают злоумышленника, который открыл стрельбу на улице 12-го Апреля.