Стрелка, открывшего огонь по прохожим в Харькове, разыскала полиция
Фото: Нацполиция
Злоумышленника, открывшего огонь 22 апреля около 19:40 на улице 12 апреля в Харькове, поймали, сообщила Нацполиция.
Из-за стрельбы огнестрельные ранения ног получили трое мужчин 41, 37 и 46 лет, которые находились на остановке общественного транспорта. Пострадавших отвезли в больницу.
Полиция установила личность злоумышленника и задержала 33-летнего харьковчанина.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком до 7 лет.
Напомним, ранее правоохранители сообщили, что разыскивают злоумышленника, который открыл стрельбу на улице 12-го Апреля.
Читайте также: Стрельба посреди улицы в Харькове: ранены три человека, ищут злоумышленника
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Нацполиция, поранені, розыск, стрелок, стрельба, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Стрелка, открывшего огонь по прохожим в Харькове, разыскала полиция»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 15:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Злоумышленника, открывшего огонь 22 апреля около 19:40 на улице 12 апреля в Харькове, поймали, сообщила Нацполиция.".