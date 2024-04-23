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Стрелка, открывшего огонь по прохожим в Харькове, разыскала полиция

Происшествия 15:09   23.04.2024
Оксана Якушко
Стрелка, открывшего огонь по прохожим в Харькове, разыскала полиция Фото: Нацполиция

Злоумышленника, открывшего огонь 22 апреля около 19:40 на улице 12 апреля в Харькове, поймали, сообщила Нацполиция.

Из-за стрельбы огнестрельные ранения ног получили трое мужчин 41, 37 и 46 лет, которые находились на остановке общественного транспорта. Пострадавших отвезли в больницу.

Полиция установила личность злоумышленника и задержала 33-летнего харьковчанина.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком до 7 лет.

Напомним, ранее правоохранители сообщили, что разыскивают злоумышленника, который открыл стрельбу на улице 12-го Апреля.

Читайте также: Стрельба посреди улицы в Харькове: ранены три человека, ищут злоумышленника

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 15:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Злоумышленника, открывшего огонь 22 апреля около 19:40 на улице 12 апреля в Харькове, поймали, сообщила Нацполиция.".