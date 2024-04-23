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Стрельба посреди улицы в Харькове: ранены три человека, ищут злоумышленника

Происшествия 14:08   23.04.2024
Виктория Яковенко
Стрельба посреди улицы в Харькове: ранены три человека, ищут злоумышленника

Правоохранители разыскивают злоумышленника, который открыл стрельбу на улице 12-го Апреля в Харькове.

Сообщения о стрельбе копы получили от свидетеля происшествия 22 апреля около 19:40, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Огнестрельные ранения нижних конечностей получили трое мужчин 41, 37 и 46 лет, которые находились на остановке общественного транспорта. Пострадавших доставили в медицинские учреждения», — отметили правоохранители.

Полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 33-летний житель Индустриального района. Сейчас устанавливают его местонахождение.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 14:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскивают злоумышленника, который открыл стрельбу на улице 12-го Апреля в Харькове.".