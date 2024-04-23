Стрілянина посеред вулиці у Харкові: поранені троє людей, шукають зловмисника
Правоохоронці розшукують зловмисника, який відкрив стрільбу на вулиці 12-го Квітня у Харкові.
Повідомлення про стрілянину копи отримали від свідка події 22 квітня близько 19:40, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Вогнепальні поранення нижніх кінцівок отримали троє чоловіків 41, 37 та 46 років, які знаходились на зупинці громадського транспорту. Постраждалих доставили до медичних закладів», – зазначили правоохоронці.
Поліцейські встановили особу зловмисника, ним виявився 33-річний мешканець Індустріального району. Наразі встановлюють його місцеперебування.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.
Читайте також: По вікнах багатоповерхівки з автомата на Харківщині стріляв 35-річний чоловік
Популярно
- Категорії: Події, Харків; Теги: злоумышленник, ищут, поліція, ранены, стрельба, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Стрілянина посеред вулиці у Харкові: поранені троє людей, шукають зловмисника»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 14:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розшукують зловмисника, який відкрив стрільбу на вулиці 12-го Квітня у Харкові.".