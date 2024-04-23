Стрілянина посеред вулиці у Харкові: поранені троє людей, шукають зловмисника

Правоохоронці розшукують зловмисника, який відкрив стрільбу на вулиці 12-го Квітня у Харкові.

Повідомлення про стрілянину копи отримали від свідка події 22 квітня близько 19:40, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Вогнепальні поранення нижніх кінцівок отримали троє чоловіків 41, 37 та 46 років, які знаходились на зупинці громадського транспорту. Постраждалих доставили до медичних закладів», – зазначили правоохоронці.

Поліцейські встановили особу зловмисника, ним виявився 33-річний мешканець Індустріального району. Наразі встановлюють його місцеперебування.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.