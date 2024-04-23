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Стрілянина посеред вулиці у Харкові: поранені троє людей, шукають зловмисника

Події 14:08   23.04.2024
Вікторія Яковенко
Стрілянина посеред вулиці у Харкові: поранені троє людей, шукають зловмисника

Правоохоронці розшукують зловмисника, який відкрив стрільбу на вулиці 12-го Квітня у Харкові.

Повідомлення про стрілянину копи отримали від свідка події 22 квітня близько 19:40, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Вогнепальні поранення нижніх кінцівок отримали троє чоловіків 41, 37 та 46 років, які знаходились на зупинці громадського транспорту. Постраждалих доставили до медичних закладів», – зазначили правоохоронці.

Поліцейські встановили особу зловмисника, ним виявився 33-річний мешканець Індустріального району. Наразі встановлюють його місцеперебування.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 14:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розшукують зловмисника, який відкрив стрільбу на вулиці 12-го Квітня у Харкові.".