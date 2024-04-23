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Ворог поновлює запаси. Синєгубов порадив харків’янам не розслаблятися

Події 08:03   23.04.2024
Оксана Горун
Ворог поновлює запаси. Синєгубов порадив харків’янам не розслаблятися

Начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував попередження для мешканців Харкова: ворог не дасть місту спокою.

Нічого ми не фіксуємо нового наразі. Щоб не було ніяких, скажімо так, оманливих відчуттів, що вони або заспокоїлися, або залишили місто Харків у спокої. Ні, абсолютно реальна загроза, тому дійсно у випадку сигналів повітряної тривоги потрібно максимально переховуватись в укриттях“, — сказав Синєгубов.

Відео: пресслужба ХОВА

Він зазначив, що армія РФ не змінила своєї тактики терору мирного населення, що можна було б припустити, враховуючи деяке зменшення інтенсивності обстрілів обласного центру.

“Ворог відновлює запаси. Здійснює як масовані удари по населених пунктах області, так і окремі прицільні удари по цивільній та критичній інфраструктурі”, – зазначив начальник ХОВА.

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За його словами, зараз росіяни активно обстрілюють прикордоння. Б’ють керованими авіабомбами, з артилерії та танків.

“Усе одно вони приходять до того, що завдають масового удару або завдають окремі удари просто по цивільній інфраструктурі міста, по житлових будинках для того, щоб тримати в напрузі та чинити терор нашого місцевого населення”, – наголосив Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 08:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував попередження для мешканців Харкова: ворог не дасть місту спокою".