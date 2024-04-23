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Враг возобновляет запасы. Синегубов посоветовал харьковчанам не расслабляться

Общество 08:03   23.04.2024
Оксана Горун
Враг возобновляет запасы. Синегубов посоветовал харьковчанам не расслабляться Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал предупреждение для жителей Харькова: враг не оставил город в покое.

«Ничего мы не фиксируем нового. Чтобы не было никаких, скажем так, обманчивых ощущений, что они либо успокоились, либо оставили Харьков в покое. Нет, абсолютно реальная угроза, поэтому действительно в случае сигналов воздушной тревоги нужно максимально находиться в укрытиях», — сказал Синегубов.

Видео: пресс-служба ХОВА

Он отметил, что армия РФ не изменила свою тактику террора мирного населения, что можно было бы предположить, учитывая некоторое уменьшение интенсивности обстрелов областного центра.

«Враг возобновляет запасы. Совершает как массированные удары по населенным пунктам области, так и отдельные прицельные удары по гражданской и критической инфраструктуре», — отметил начальник ХОВА.

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По его словам, сейчас россияне активно обстреливают приграничье. Бьют управляемыми авиабомбами, из артиллерии и танков.

«Все равно они приходят к тому, что массовый удар наносят или наносят отдельные удары просто по гражданской инфраструктуре города, по жилым домам для того, чтобы держать в напряжении и совершать террор нашего местного населения», — подчеркнул Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 08:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал предупреждение для жителей Харькова: враг не оставил город в покое".