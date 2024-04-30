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150 FPV-дронів для захисників купив за бюджетні кошти Ізюм на Харківщині

Суспільство 18:30   30.04.2024
Олена Нагорна
150 FPV-дронів для захисників купив за бюджетні кошти Ізюм на Харківщині

150 FPV-дронів та дві станції управління передали військовим 143-ї окремої піхотної бригади, які зараз стоять на Лиманському напрямку.

Як повідомляє пресслужба ХОВА, БпЛА та станції придбали коштом Ізюмської міської громади.

«Закупили дрони та дві станції управління, які подовжують роботу дронів на 5 кілометрів, а також ховають від противника оператора», – розповів мер Ізюма Валерій Марченко.

Системи комплексів FPV нині є найефективнішими та найзатребуванішими у ЗСУ. А також, як розповідають військові, найточнішими.

«Коефіцієнт корисної дії цих дронів дуже високий. Один FPV – один уражений об’єкт, що набагато краще артилерійських систем, набагато простіше у використанні. Використання цих дронів дає змогу зупинити ворога, здійснити контрзаходи, зберегти життя і здоров’я наших хлопців, відповідно, збільшити ураження ворога, живої сили та військової техніки», – зазначив заступник командира бригади Микола Бордюгов.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "150 FPV-дронів та дві станції управління передали військовим 143-ї окремої піхотної бригади, які зараз стоять на Лиманському напрямку".