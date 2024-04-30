150 FPV-дронов для защитников купил за бюджетные средства Изюм на Харьковщине

150 FPV-дронов и две станции управления передали военным 143-й отдельной пехотной бригады, которые сейчас стоят на Лиманском направлении.

Как сообщает пресс-служба ХОВА, БпЛА и станции приобрели за средства Изюмской городской громады.

«Закупили дроны и две станции управления, которые продлевают работу дронов на 5 километров, а также прячут от противника оператора», — рассказал мэр Изюма Валерий Марченко.

Системы комплексов FPV сейчас являются самыми эффективными и востребованными в ВСУ. А также, как рассказывают военные, самыми точными.

«Коэффициент полезного действия этих дронов очень высокий. Один FPV — один пораженный объект, что гораздо лучше артиллерийских систем, гораздо проще в использовании. Эти дроны позволяют остановить врага, осуществить контрмеры, сохранить жизнь и здоровье наших ребят, соответственно, увеличить поражение врага, живой силы и военной техники», — отметил заместитель командира бригады Николай Бордюгов.