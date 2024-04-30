Live
  • Вт 30.04.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 39.67
  • EUR 42.5

150 FPV-дронов для защитников купил за бюджетные средства Изюм на Харьковщине

Общество 18:30   30.04.2024
Елена Нагорная
150 FPV-дронов для защитников купил за бюджетные средства Изюм на Харьковщине Фото: ХОВА

150 FPV-дронов и две станции управления передали военным 143-й отдельной пехотной бригады, которые сейчас стоят на Лиманском направлении.

Как сообщает пресс-служба ХОВА, БпЛА и станции приобрели за средства Изюмской городской громады.

«Закупили дроны и две станции управления, которые продлевают работу дронов на 5 километров, а также прячут от противника оператора», — рассказал мэр Изюма Валерий Марченко.

Системы комплексов FPV сейчас являются самыми эффективными и востребованными в ВСУ. А также, как рассказывают военные, самыми точными.

«Коэффициент полезного действия этих дронов очень высокий. Один FPV — один пораженный объект, что гораздо лучше артиллерийских систем, гораздо проще в использовании. Эти дроны позволяют остановить врага, осуществить контрмеры, сохранить жизнь и здоровье наших ребят, соответственно, увеличить поражение врага, живой силы и военной техники», — отметил заместитель командира бригады Николай Бордюгов.

Читайте также: Первые «Купянские дроны», собранные инженерами, передали воинам Харьковщины

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области
30.04.2024, 15:58
Главные новости Харькова 30.04: «прилеты», погибший и раненые, сессия, график
Главные новости Харькова 30.04: «прилеты», погибший и раненые, сессия, график
30.04.2024, 19:39
Новый сервис для оплаты «коммуналки» хотят внедрить в Харькове
Новый сервис для оплаты «коммуналки» хотят внедрить в Харькове
30.04.2024, 13:07
Рано говорить о новой линии фронта — Синегубов о численности войск РФ (видео)
Рано говорить о новой линии фронта — Синегубов о численности войск РФ (видео)
30.04.2024, 19:15
Терехов прокомментировал «беспрецедентное решение» для бизнеса в Харькове
Терехов прокомментировал «беспрецедентное решение» для бизнеса в Харькове
30.04.2024, 12:20
Враг трижды атаковал на Харьковщине и нанес авиаудар по Харькову — Генштаб
Враг трижды атаковал на Харьковщине и нанес авиаудар по Харькову — Генштаб
30.04.2024, 19:35

Новости по теме:


Вы читали новость: «150 FPV-дронов для защитников купил за бюджетные средства Изюм на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 18:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "150 FPV-дронов и две станции управления передали военным 143-й отдельной пехотной бригады, которые сейчас стоят на Лиманском направлении".