Ворог завдав авіаудару по Липцях під Харковом – Синєгубов
Село Липці Харківського району зазнало чергового авіаудару близько 17:30 2 травня, повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Ворог продовжує обстрілювати наші прикордонні населені пункти. Ті ж Дергачі, де ми наразі перебуваємо. Ті ж Липці. Ось там буквально 20 хвилин тому знову керованою авіабомбою ворог завдав удару. І знову це виключно цивільна інфраструктура. Це житлові будинки, транспортна інфраструктура“, – повідомив Синєгубов.
Він також зазначив, що в Дергачах ушпиталені всі вісім дітей, які отримали поранення внаслідок удару двома КАБами близько 16-ї години. У них – переважно порізи від скла.
“Однак “приліт” був досить близько. Діти займалися у спортивній секції. Наслідки могли бути значно трагічнішими”, – констатував начальник ХОВА.
Синєгубов додав, що на Куп’янському напрямку окупанти продовжують активні наступальні дії, проте успіху не мають – українські захисники відбивають усі атаки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, Дергачі, липцы, сінєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 18:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Липці Харківського району зазнало чергового авіаудару близько 17:30 2 травня".