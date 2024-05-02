Ворог завдав авіаудару по Липцях під Харковом – Синєгубов

Село Липці Харківського району зазнало чергового авіаудару близько 17:30 2 травня, повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Ворог продовжує обстрілювати наші прикордонні населені пункти. Ті ж Дергачі, де ми наразі перебуваємо. Ті ж Липці. Ось там буквально 20 хвилин тому знову керованою авіабомбою ворог завдав удару. І знову це виключно цивільна інфраструктура. Це житлові будинки, транспортна інфраструктура“, – повідомив Синєгубов.

Він також зазначив, що в Дергачах ушпиталені всі вісім дітей, які отримали поранення внаслідок удару двома КАБами близько 16-ї години. У них – переважно порізи від скла.

“Однак “приліт” був досить близько. Діти займалися у спортивній секції. Наслідки могли бути значно трагічнішими”, – констатував начальник ХОВА.

Синєгубов додав, що на Куп’янському напрямку окупанти продовжують активні наступальні дії, проте успіху не мають – українські захисники відбивають усі атаки.