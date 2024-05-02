Враг нанес авиаудар по Липцам под Харьковом — Синегубов
Село Липцы Харьковского района подверглось очередному авиаудару около 17:30 2 мая, сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Враг продолжает обстреливать наши приграничные населенные пункты. Те же Дергачи, где мы сейчас находимся. Те же Липцы. Вот там буквально 20 минут назад снова управляемой авиабомбой враг нанес удар. И снова это исключительно гражданская инфраструктура. Это жилые дома, транспортная инфраструктура», — сообщил Синегубов.
Он также отметил, что в Дергачах госпитализированы все восемь детей, получившие ранения в результате удара двумя КАБами около 16 часов. У них — в основном порезы от стекол.
«Однако «прилет» был достаточно близко. Дети занимались в спортивной секции. Последствия могли быть значительно трагичнее», — констатировал начальник ХОВА.
Синегубов добавил, что на Купянском направлении оккупанты продолжают активные наступательные действия, однако успеха не имеют — украинские защитники отражают все атаки.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, Дергачи, липцы, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 18:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Липцы Харьковского района подверглось очередному авиаудару около 17:30 2 мая, сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов".