Україна може бити по РФ британською зброєю – Кемерон зустрівся із Зеленським

Очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон зустрівся в Києві з Володимиром Зеленським. У коментарі міжнародному агентству “Reuters” під час цього візиту дипломат зробив заяву, на яку давно чекали в Україні.

В інтерв’ю міжнародному агентству “Reuters” під час візиту Кемерон запевнив, що Україна має право використовувати зброю, котра була надана їй Британією, для завдання ударів по цілях на території Росії, пише DW.

“Україна має таке право. Росія завдає ударів по українській території, і цілком зрозуміло, що Україна відчуває необхідність захищатися”, – сказав він.

Відео зустрічі із главою британського МЗС опублікував президент України Володимир Зеленський.

Відео: пресслужба ОПУ

“Важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки від Великої Британії, про який оголосили минулого тижня, надійшло якомога швидше. Передусім бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів”, – прокоментував Зеленський.