Україна може бити по РФ британською зброєю – Кемерон зустрівся із Зеленським
Очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон зустрівся в Києві з Володимиром Зеленським. У коментарі міжнародному агентству “Reuters” під час цього візиту дипломат зробив заяву, на яку давно чекали в Україні.
В інтерв’ю міжнародному агентству “Reuters” під час візиту Кемерон запевнив, що Україна має право використовувати зброю, котра була надана їй Британією, для завдання ударів по цілях на території Росії, пише DW.
“Україна має таке право. Росія завдає ударів по українській території, і цілком зрозуміло, що Україна відчуває необхідність захищатися”, – сказав він.
Відео зустрічі із главою британського МЗС опублікував президент України Володимир Зеленський.
Відео: пресслужба ОПУ
“Важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки від Великої Британії, про який оголосили минулого тижня, надійшло якомога швидше. Передусім бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів”, – прокоментував Зеленський.
Читайте також: РФ почне наступ наприкінці травня, але не зможе взяти Харків – ГУР
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: війна, Великобритания, Зеленський, кэмерон, оружие;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Україна може бити по РФ британською зброєю – Кемерон зустрівся із Зеленським»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 09:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон зустрівся в Києві з Володимиром Зеленським. У коментарі міжнародному агентству “Reuters” під час цього візиту дипломат зробив заяву, на яку давно чекали в Україні".