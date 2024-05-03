Украина может бить по РФ британским оружием — Кэмерон встретился с Зеленским

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. В комментарии международному агентству «Reuters» во время этого визита дипломат сделал заявление, которого давно ожидали в Украине.

В интервью международному агентству «Reuters» во время визита Кэмерон заверил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное ему Британией, для нанесения ударов по целям на территории России, пишет DW.

«Украина имеет такое право. Россия наносит удары по украинской территории, и вполне понятно, что Украина испытывает необходимость защищаться», — сказал он.

Видео встречи с главой британского МИД опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

Видео: пресс-служба ОПУ

«Важно, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки от Великобритании, о котором объявили на прошлой неделе, поступило как можно скорее. В первую очередь бронетехника, боеприпасы и ракеты разных типов», — прокомментировал Зеленский.