Украина может бить по РФ британским оружием — Кэмерон встретился с Зеленским
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. В комментарии международному агентству «Reuters» во время этого визита дипломат сделал заявление, которого давно ожидали в Украине.
В интервью международному агентству «Reuters» во время визита Кэмерон заверил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное ему Британией, для нанесения ударов по целям на территории России, пишет DW.
«Украина имеет такое право. Россия наносит удары по украинской территории, и вполне понятно, что Украина испытывает необходимость защищаться», — сказал он.
Видео встречи с главой британского МИД опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.
Видео: пресс-служба ОПУ
«Важно, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки от Великобритании, о котором объявили на прошлой неделе, поступило как можно скорее. В первую очередь бронетехника, боеприпасы и ракеты разных типов», — прокомментировал Зеленский.
Читайте также: РФ начнет наступление в конце мая, но не сможет взять Харьков — ГУР
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: Великобритания, война, Зеленский, кэмерон, оружие;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Украина может бить по РФ британским оружием — Кэмерон встретился с Зеленским»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 09:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. В комментарии международному агентству «Reuters» во время этого визита дипломат сделал заявление, которого давно ожидали в Украине".