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У Харкові від початку року більше відкритих ФОП, ніж закритих

Суспільство 15:19   07.05.2024
Оксана Якушко
У Харкові від початку року більше відкритих ФОП, ніж закритих

Протягом січня-квітня 2024 року 4204 фізичні особи-підприємці офіційно зареєстрували свій бізнес у Харкові, повідомляє Харківська міська рада.

За цей же період 293 ФОП (переважно з деокупованих територій) обрали Харків як нову локацію для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу, повідомило Головне управління ДПС у Харківській області.

Водночас 3306 фізичних осіб-підприємців протягом січня-квітня припинили діяльність, а 289 ФОП перемістили бізнес з Харкова та змінили свою податкову адресу на іншу область або територіальну громаду. Станом на 1 травня кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала майже 119 тис. осіб.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 15:19;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом січня-квітня 2024 року 4204 фізичні особи-підприємці офіційно зареєстрували свій бізнес у Харкові, повідомляє Харківська міська рада.".