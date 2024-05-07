У Харкові від початку року більше відкритих ФОП, ніж закритих

Протягом січня-квітня 2024 року 4204 фізичні особи-підприємці офіційно зареєстрували свій бізнес у Харкові, повідомляє Харківська міська рада.

За цей же період 293 ФОП (переважно з деокупованих територій) обрали Харків як нову локацію для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу, повідомило Головне управління ДПС у Харківській області.

Водночас 3306 фізичних осіб-підприємців протягом січня-квітня припинили діяльність, а 289 ФОП перемістили бізнес з Харкова та змінили свою податкову адресу на іншу область або територіальну громаду. Станом на 1 травня кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала майже 119 тис. осіб.