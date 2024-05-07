В Харькове с начала года больше открытых ФЛП, чем закрытых

В течение января-апреля 2024 года 4204 физических лица-предпринимателя официально зарегистрировали свой бизнес в Харькове, сообщает Харьковский городской совет.

За этот же период 293 ФЛП (преимущественно с деоккупированных территорий) избрали Харьков в качестве новой локации для своей деятельности и изменили свой налоговый адрес, сообщило Главное управление ГНС в Харьковской области.

В то же время 3306 физических лиц-предпринимателей в течение января-апреля прекратили деятельность, а 289 ФЛП переместили бизнес из Харькова и изменили свой налоговый адрес в другую область или территориальную громаду. По состоянию на 1 мая количество физических лиц-предпринимателей в Харькове составило около 119 тыс. человек.