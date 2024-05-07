В Харькове с начала года больше открытых ФЛП, чем закрытых
В течение января-апреля 2024 года 4204 физических лица-предпринимателя официально зарегистрировали свой бизнес в Харькове, сообщает Харьковский городской совет.
За этот же период 293 ФЛП (преимущественно с деоккупированных территорий) избрали Харьков в качестве новой локации для своей деятельности и изменили свой налоговый адрес, сообщило Главное управление ГНС в Харьковской области.
В то же время 3306 физических лиц-предпринимателей в течение января-апреля прекратили деятельность, а 289 ФЛП переместили бизнес из Харькова и изменили свой налоговый адрес в другую область или территориальную громаду. По состоянию на 1 мая количество физических лиц-предпринимателей в Харькове составило около 119 тыс. человек.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: бизнес, предприниматель, флп, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 15:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение января-апреля 2024 года 4204 физических лица-предпринимателя официально зарегистрировали свой бизнес в Харькове, сообщает Харьковский городской совет.".