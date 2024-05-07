Усі 600 пошкоджених обстрілами вікон закрили у Харкові
Комунальники відремонтували аварійні покрівлі в Харкові, повідомили у міськраді.
«Працівники КП «Харківспецбуд» закрили всі 600 пошкоджених обстрілами вікон в Шевченківському районі. Також фахівці усунули аварійність покрівель. Роботи з усунення наслідків ракетних ударів тривають», – розповіли в мерії.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: коммунальщики, окно, ремонт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 17:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники відремонтували аварійні покрівлі в Харкові, повідомили у міськраді.".