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Усі 600 пошкоджених обстрілами вікон закрили у Харкові

Суспільство 17:20   07.05.2024
Оксана Якушко
Усі 600 пошкоджених обстрілами вікон закрили у Харкові

Комунальники відремонтували аварійні покрівлі в Харкові, повідомили у міськраді.

«Працівники КП «Харківспецбуд» закрили всі 600 пошкоджених обстрілами вікон в Шевченківському районі. Також фахівці усунули аварійність покрівель. Роботи з усунення наслідків ракетних ударів тривають», – розповіли в мерії.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 17:20;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники відремонтували аварійні покрівлі в Харкові, повідомили у міськраді.".