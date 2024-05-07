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Все 600 поврежденных обстрелами окон закрыли в Харькове

Общество 17:20   07.05.2024
Оксана Якушко
Все 600 поврежденных обстрелами окон закрыли в Харькове Фото: Харьковский горсовет

Коммунальщики починили аварийные кровли в Харькове, сообщили в горсовете.

«Работники КП «Харьковспецстрой» закрыли все 600 поврежденных обстрелами окон в Шевченковском районе. Также специалисты устранили аварийность кровель. Работы по устранению последствий ракетных ударов продолжаются», – рассказали в мэрии.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 17:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики починили аварийные кровли в Харькове, сообщили в горсовете.".