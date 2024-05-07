Все 600 поврежденных обстрелами окон закрыли в Харькове

Коммунальщики починили аварийные кровли в Харькове, сообщили в горсовете.

«Работники КП «Харьковспецстрой» закрыли все 600 поврежденных обстрелами окон в Шевченковском районе. Также специалисты устранили аварийность кровель. Работы по устранению последствий ракетных ударов продолжаются», – рассказали в мэрии.