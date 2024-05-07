Все 600 поврежденных обстрелами окон закрыли в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Коммунальщики починили аварийные кровли в Харькове, сообщили в горсовете.
«Работники КП «Харьковспецстрой» закрыли все 600 поврежденных обстрелами окон в Шевченковском районе. Также специалисты устранили аварийность кровель. Работы по устранению последствий ракетных ударов продолжаются», – рассказали в мэрии.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: коммунальщики, окно, ремонт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 17:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики починили аварийные кровли в Харькове, сообщили в горсовете.".