Терехов: Харкову потрібні підземні дитсадки – загроза з боку РФ не зникне

Під час створення проєктів відновлення Харкова фахівці зосереджуються на будівництві підземних безпекових просторів, повідомив мер Ігор Терехов в інтерв’ю телеканалу «Рада».

«Зокрема, наступного тижня вже запрацює підземна школа. За таким прикладом потрібно створювати дитсадки, приміщення для роботи та відпочинку. На жаль, ми вимушені йти на такі кроки, бо розуміємо, що загроза з боку росії нікуди не зникне навіть після нашої перемоги», – підкреслив Ігор Терехов.

Мер розповів, що Харків відвідують, зокрема, європейські дипломати, які усвідомлюють важливість надання систем ППО.

«Від захисту неба над Харковом залежать людські життя. Тому наші партнери готові надавати необхідне устаткування. Але вони направляють його не конкретному місту, а військовим, які в свою чергу розподіляють системи протиповітряної оборони по країні, де вони необхідні», – зазначив міський голова.