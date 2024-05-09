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Терехов: Харькову нужны подземные детсады — угроза со стороны РФ не исчезнет

Общество 16:38   09.05.2024
Оксана Якушко
Терехов: Харькову нужны подземные детсады — угроза со стороны РФ не исчезнет

При создании проектов восстановления Харькова специалисты сосредотачиваются на строительстве подземных пространств безопасности, сообщил мэр Игорь Терехов в интервью телеканалу «Рада».

«В частности, на следующей неделе уже заработает подземная школа. По такому примеру нужно создавать детсады, помещения для работы и отдыха. К сожалению, мы вынуждены идти на такие шаги, потому что понимаем, что угроза со стороны РФ никуда не исчезнет даже после нашей победы», — подчеркнул Игорь Терехов.

Мэр рассказал, что Харьков посещают, в частности, европейские дипломаты, осознающие важность предоставления систем ПВО.

«От защиты неба над Харьковом зависят человеческие жизни. Поэтому наши партнеры готовы предоставлять требуемое оборудование. Но они направляют его не конкретному городу, а военным, которые, в свою очередь, распределяют системы противовоздушной обороны по стране, где они необходимы», — отметил мэр.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 16:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "При создании проектов восстановления Харькова специалисты сосредотачиваются на строительстве подземных пространств безопасности, сообщил мэр Игорь Терехов в интервью телеканалу «Рада».".