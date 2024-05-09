Вокзал у Харкові покращили: що нового відкрили (фото)
На залізничному вокзалі у Харкові відкрили зал очікування для осіб з інвалідністю та оновили вбиральні.
«Попри постійні атаки ворога на Харків, Укрзалізниця продовжує розвивати нові сервіси та робити залізничний вокзал міста кращим», – зазначили в АТ «Укрзалізниця».
Новий зал очікування знаходиться ліворуч у центральному холі вокзалу, поруч із черговим та довідковим бюро. Він облаштований новими меблями, є кондиціонери та інші зручності. Крім того, тут є місця для встановлення крісел колісних. За відсутності світла тут передбачено застосування альтернативного джерела живлення.
«Нова вбиральня також адаптована для людей з інвалідністю та є безкоштовною для всіх пасажирів. В укритті вокзалу, яке розташоване на цокольному поверсі головного залу, відкрито кімнату для відпочинку пасажирів з дітьми. Вона обладнана меблями, столом для сповивання дитини, кріслом для годування. Тут встановлені стійки для підзарядки гаджетів», – додали в Укрзалізниці.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вокзал, инвалидность, укрзалізниця, улучшили, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 11:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На залізничному вокзалі у Харкові відкрили зал очікування для осіб з інвалідністю та оновили вбиральні.".