Вокзал в Харькове улучшили: что нового открыли (фото)

На железнодорожном вокзале в Харькове открыли зал ожидания для людей с инвалидностью и обновили туалеты.

«Несмотря на постоянные атаки врага на Харьков, Укрзалізниця продолжает развивать новые сервисы и делать железнодорожный вокзал города лучше», — отметили в АО «Укрзалізниця».

Новый зал ожидания находится слева в центральном холле вокзала, рядом с дежурным и справочным бюро. Он обустроен новой мебелью, есть кондиционеры и другие удобства. Кроме того, здесь есть места для установки колёсных кресел. При отсутствии света здесь предусмотрено применение альтернативного источника питания.

«Новый туалет также адаптирован для людей с инвалидностью и является бесплатным для всех пассажиров. В укрытии вокзала, расположенного на цокольном этаже главного зала, открыта комната для отдыха пассажиров с детьми. Она оборудована мебелью, столом для пеленания ребенка, креслом для кормления. Здесь установлены стойки для подзарядки гаджетов», — добавили в Укрзалізниці.