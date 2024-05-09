Вокзал в Харькове улучшили: что нового открыли (фото)
На железнодорожном вокзале в Харькове открыли зал ожидания для людей с инвалидностью и обновили туалеты.
«Несмотря на постоянные атаки врага на Харьков, Укрзалізниця продолжает развивать новые сервисы и делать железнодорожный вокзал города лучше», — отметили в АО «Укрзалізниця».
Новый зал ожидания находится слева в центральном холле вокзала, рядом с дежурным и справочным бюро. Он обустроен новой мебелью, есть кондиционеры и другие удобства. Кроме того, здесь есть места для установки колёсных кресел. При отсутствии света здесь предусмотрено применение альтернативного источника питания.
«Новый туалет также адаптирован для людей с инвалидностью и является бесплатным для всех пассажиров. В укрытии вокзала, расположенного на цокольном этаже главного зала, открыта комната для отдыха пассажиров с детьми. Она оборудована мебелью, столом для пеленания ребенка, креслом для кормления. Здесь установлены стойки для подзарядки гаджетов», — добавили в Укрзалізниці.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вокзал, инвалидность, укрзалізниця, улучшили, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 11:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На железнодорожном вокзале в Харькове открыли зал ожидания для людей с инвалидностью и обновили туалеты.".