Росіяни зайняли ще три села на північ від Харкова – DeepState

Аналітики DeepState повідомили, що внесли зміни до карти фронту. За їхніми даними, росіяни продовжують рух у бік Липців.

“Район н.п. Липці: ворог фактично зайняв населені пункти Мороховець-Олійникове-Зелене та продовжує свій рух в напрямку села Липці. Тривають активні бої за Лук’янці, які ворог майже повністю окупував. Кацапи намагаються закріпитися в Глибокому, здійснюються спроби просуватися піхотою, але перебувають під постійним вогнем, зокрема, FPV-дронів Сил Оборони, що значно ускладнює пересування, але, на жаль, їх це не зупиняє”, – прокоментували зміни на карті в telegram-каналі проєкту “DeepState”.

Також, за даними аналітиків, армія РФ продовжує підбиратися до Вовчанська та закріплюватися на його околицях. Сили оборони зустрічають ворога вогнем. Ідуть бої, а Вовчанськ перебуває під щільним обстрілом. У DeepState зазначили: протягом 12 травня ворог зосередився на тому, щоб закріпитися на досягнутих рубежах, а також вів обстріли та заводив резерви.

Водночас аналітики наголосили: “треба бути дуже обережним у своїх висновках” щодо причин успішного прориву росіянами кордону.

“Це стосується як укріплень, так і загалом розвитку подій, що склалися на сьогодні”, – попередили в DeepState.

Зазначимо, що Інститут вивчення війни в актуальному зведенні не повідомляв про захоплення росіянами населених пунктів Мороховець, Олійникове та Зелене. Вони підтвердили російське просування на півночі від Харкова, проте наголосили: “українські сили проводять часті контратаки, щоб оскаржити контроль над цими районами”.