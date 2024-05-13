ISW: Наступ на Харківщині – наслідок заборони бити західною зброєю по РФ

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні розкритикував керівництво західних країн, яке заборонило Україні використовувати озброєння, що надається, для завдання ударів по території РФ.

“Наступальні зусилля Росії щодо захоплення Вовчанська (на північний схід від Харкова) багато в чому є наслідком мовчазної політики Заходу, згідно з якою українські сили не можуть використовувати надані Заходом системи для завдання ударів по законних військових цілях на території Росії. Російські війська, зважаючи на все, намагаються оточити Вовчанськ, оскільки російські війська наближаються до самого міста через Бугруватку, Старицю та Ізбицьке на заході дорогою С-210817 і через Вовчанські Хутори на схід по дорозі О-210825. Захоплення Росією будь-якого з цих населених пунктів призведе до перерізання українських наземних ліній зв’язку з Вовчанськом і зробить лінії зв’язку, що залишилися, все більш важливими для захисту міста. Російські сили також дедалі частіше завдають ударів по мостах через довколишні водні об’єкти, щоб ізолювати українську оборону Вовчанська від інших районів”, — заявили аналітики ISW.

З посиланням на військового оглядача “Інформаційного спротиву” Костянтина Машовця в Інституті вивчення війни зазначили: близькість Вовчанська до держкордону з РФ дає російським силам “багато можливостей”: дозволяє проводити операції обмеженими силами та засобами; надає російським військам “невелике плече доставлення” і дозволяє швидко доставляти паливо та озброєння на лінію фронту.

“Російські сили пожинають плоди довгострокового обмеження Заходом України у використанні наданої Заходом зброї для завдання ударів по законних військових цілях на території Росії – території, від якої тепер залежать російські сили для проведення своїх наступальних операцій на півночі Харківської області”, – підкреслили в ISW.

На думку аналітиків, дозволу від Великої Британії для України використовувати їхнє озброєння для ударів по РФ недостатньо.

“Українські сили раніше використовували надані США HIMARS з руйнівним ефектом, зокрема, змусивши російські війська піти з західного (правого) берега Херсонської області в листопаді 2022 року і продовжували використовувати HIMARS та іншу зброю, надану США та Заходом, для завдання ударів по російських силах, зосереджених у тилу та глибокому тилу окупованої України. Українські сили регулярно завдають ударів безпілотниками по інфраструктурі та аеродромам у Росії, але їм не вистачає того ж ефекту стримування, який українським силам зараз необхідно створювати, щоб підірвати наступні російські операції. Українські сили отримали б велику вигоду від можливості використовувати передові системи озброєння великої дальності для порушення російських логістичних вузлів та маршрутів, які наразі забезпечують Харківський наступ, але натомість мають покладатися на свої обмежені та виснажені запаси місцевої зброї”, – прокоментували аналітики.

На їхню думку, інформаційні спецоперації Кремля, що стимулюють “західне самостримування”, були спрямовані на те, щоб дозволити російським силам нарощувати та розпочинати наступальні операції без загрози українських ударів по військових та логістичних об’єктах.

“Кремль, швидше за все, продовжить використовувати цю інформаційну операцію в рамках своєї кампанії, що триває, щоб перешкодити Україні використовувати все наявне у неї озброєння для захисту від поточних російських наступальних операцій на півночі Харківської області”, — попередили в ISW.