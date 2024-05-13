ISW: Наступление на Харьковщине- следствие запрета бить западным оружием по РФ

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке раскритиковал руководство западных стран, запретившее Украине использовать предоставляемые ей вооружения для нанесения ударов по территории РФ.

«Наступательные усилия России по захвату Волчанска (к северо-востоку от Харькова) во многом являются следствием молчаливой политики Запада, согласно которой украинские силы не могут использовать предоставленные Западом системы для нанесения ударов по законным военным целям на территории России. Российские войска, судя по всему, пытаются окружить Волчанск, поскольку российские войска приближаются к самому городу через Бугроватку, Старицу и Избицкое на западе по дороге С-210817 и через Волчанские Хутора на восток по дороге О-210825. Захват Россией любого из этих населенных пунктов приведет к перерезанию украинских наземных линий связи с Волчанском и сделает оставшиеся линии связи все более важными для защиты города. Российские силы также все чаще наносят удары по мостам через близлежащие водные объекты, чтобы изолировать украинскую оборону Волчанска от других районов», — заявили аналитики ISW.

Со ссылкой на военного обозревателя «Информационного сопротивления» Константина Машовца в Институте изучения войны отметили: близость Волчанска к госгранице с РФ дает российским силам «много возможностей»: позволяет проводить операции ограниченными силами и средствами; предоставляет российским войскам «небольшое плечо доставки» и позволяет быстро доставлять топливо и вооружение на линию фронта.

«Российские силы пожинают плоды долгосрочного ограничения Западом Украины в использовании предоставленного Западом оружия для нанесения ударов по законным военным целям на территории России — территории, от которой теперь зависят российские силы для проведения своих наступательных операций на севере Харьковской области», — подчеркнули в ISW.

По мнению аналитиков, разрешения от Великобритании для Украины использовать их вооружение для ударов по РФ, недостаточно.

«Украинские силы ранее использовали предоставленные США HIMARS с разрушительным эффектом, в частности, вынудив российские войска уйти с западного (правого) берега Херсонской области в ноябре 2022 года и продолжали использовать HIMARS и другое оружие, предоставленное США и Западом, для нанесения ударов по российским силам, сосредоточенным в тылу и глубоком тылу оккупированной Украины. Украинские силы регулярно наносят удары беспилотниками по инфраструктуре и аэродромам в России, но им не хватает того же эффекта сдерживания, который украинским силам сейчас необходимо создавать, чтобы подорвать российские наступательные операции. Украинские силы получили бы большую выгоду от возможности использовать передовые системы вооружения большой дальности для нарушения российских логистических узлов и маршрутов, которые в настоящее время снабжают Харьковское наступление, но вместо этого должны полагаться на свои ограниченные и истощенные запасы местного оружия», — прокомментировали аналитики.

По их мнению, информационные операции Кремля, стимулирующие «западное самосдерживание», были направлены на то, чтобы позволить российским силам наращивать и начинать наступательные операции без угрозы украинских ударов по военным и логистическим объектам.

«Кремль, скорее всего, продолжит использовать эту информационную операцию в рамках своей продолжающейся кампании рефлексивного контроля, чтобы помешать Украине использовать все имеющееся у нее вооружение для защиты от текущих российских наступательных операций на севере Харьковской области», — предупредили в ISW.